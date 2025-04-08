Валерия Яргина. История этой девушки шокировала всю страну в 2018 году. Тогда новости СМИ гласили: вместе со своим парнем она расчленила и употребила в пищу знакомого.
Девочка-людоед выросла и родила. Как живёт Валерия Яргина, съевшая друга
Комментарии
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Karmadon
За что аборигены съели Кука? Хотели кушать и съели.
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15 час.
Вадим Кузнецов
Культ уродства. И работает, как ни странно, ПОВАРОМ🥸 "Кулинарные традиции нашей семьи"
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14 час.
Ольга Кожемякина
Слишком много развелось малолетних преступников, деяния которых не подлежат наказанию. И это в корне не правильно: совершать преступления они могут, а отвечать за них нет. Давно пора исправить такое положение. Законодатели должны понимать, что безнаказанность развращает всех не зависимо от возраста. Должны быть колонии и для несовершеннолетних. И еще, у таких кровожадных преступлений не должно быть сроков давности: исполнилось четырнадцать лет и на нары.
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11 час.
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