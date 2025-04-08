Девочка-людоед выросла и родила. Как живёт Валерия Яргина, съевшая друга

Ольга Кожемякина

Слишком много развелось малолетних преступников, деяния которых не подлежат наказанию. И это в корне не правильно: совершать преступления они могут, а отвечать за них нет. Давно пора исправить такое положение. Законодатели должны понимать, что безнаказанность развращает всех не зависимо от возраста. Должны быть колонии и для несовершеннолетних. И еще, у таких кровожадных преступлений не должно быть сроков давности: исполнилось четырнадцать лет и на нары.