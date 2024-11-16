Стали известны обстоятельства трагической смерти премьера Мариинки Шклярова

+ A — Источники заявили, что артист балета Шкляров погиб при падении с балкона Причиной смерти ведущего солиста балета Мариинского театра, заслуженного артиста Владимира Шклярова стало падение с пятого этажа, пишут новостные телеграм-каналы со ссылкой на источники.
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