Стали известны обстоятельства трагической смерти премьера Мариинки Шклярова

+ A — Источники заявили, что артист балета Шкляров погиб при падении с балкона Причиной смерти ведущего солиста балета Мариинского театра, заслуженного артиста Владимира Шклярова стало падение с пятого этажа, пишут новостные телеграм-каналы со ссылкой на источники.