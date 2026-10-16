Крупнейший суверенный фонд мира — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — объявил о выводе инвестиций из пяти израильских банков.
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