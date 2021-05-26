От личное мнение

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    А может пора чистить куевскую помойку?Украинский полити...
  • HotRS
    "Афроамериканский ученый 200 лет назад предрек США нашествие цикад. Согласно подсчетам энтомолога, в самом скором вре...Доктор Мясников п...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Давайте зарегистрируем в Великобритании " Открытая Великобритания", "Открытые США" и "Прозрачная англосаксония"Марков связал акт...

Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ

Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ

Вашингтон, 27 мая. США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили в Госдепартаменте. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх