Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ

Вашингтон, 27 мая. США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили в Госдепартаменте. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву.
Вашингтон, 27 мая. США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили в Госдепартаменте. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву.
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