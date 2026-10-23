Цена нелегального пребывания: перенос расходов по возвращению домой на кошельки «дорогих» гостей как инструмент сдерживания Итоги масштабной операции судебных приставов в Новосибирской области, в ходе которой за один день были принудительно выдворены 47 иностранных граждан, а за неделю — более 90, выглядят не просто как сухая статистика правоохранительной активности.
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Совсем одинаково 5 тысяч за 'собянинскую парковку' автомобиля (особенно для инвалидов, которым якобы помогают) и столько же за нарушение ФЗ.., возможны только в России.