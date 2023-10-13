Васильев высказался о запрете работы в России

Если то, что делал этот ряженный называется р а б о т й- то, что делают люди в полях и на заводах?

Марина

толстый, омерзительный, самодовольный, самовлюбленный ублюдок!!!! Нет, есть полные мужчины, которые выглядят прекрасно, мягенькие, домашние, да просто приятные...но к Васильеву это не относится! Улыбнуло его утверждение, что когда ему говорят, что он не нужен - это месть отвергнутой женщины из высших кругов власти😂😂😂😂😂😂😂. У меня к нему только один вопрос - а он давно в зеркало на себя смотрелся?)))))