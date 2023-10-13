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  • Марина
    толстый, омерзительный, самодовольный, самовлюбленный ублюдок!!!! Нет, есть полные мужчины, которые выглядят прекрасн...Васильев высказал...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Если то, что делал этот ряженный называется  р а б о т й- то, что делают люди в полях и на заводах?Васильев высказал...
  • Zoia Goldshtab
    МРАЗЬ!Белый пожалел, чт...

Васильев высказался о запрете работы в России

Васильев высказался о запрете работы в России

После окончания шоу «Модный приговор» в Сети начали появляться домыслы о том, что Александр Васильев решил переехать в другую страну.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Если то, что делал этот ряженный называется  р а б о т й- то, что делают люди в полях и на заводах?
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14 час.
Марина
толстый, омерзительный, самодовольный, самовлюбленный ублюдок!!!! Нет, есть полные мужчины, которые выглядят прекрасно, мягенькие, домашние, да просто приятные...но к Васильеву это не относится! Улыбнуло его утверждение, что когда ему говорят, что он не нужен - это месть отвергнутой женщины из высших кругов власти😂😂😂😂😂😂😂. У меня к нему только один вопрос - а он давно в зеркало на себя смотрелся?)))))
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12 час.

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