Жителей Карелии приглашают на «Неделю добра»

С 18 по 25 апреля по всей республике пройдет неделя добрых делха: волонтёры выйдут на субботники, проведут уроки доброты для детей, помогут животным, устроят творческие мастер-классы и поддержат тех, кто в этом нуждается.
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