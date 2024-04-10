Ароматерапевт Виктория Гор назвала эфирные масла, которые защитят от весенней простуды

Весна – это не только теплые деньки, но и период межсезонных простуд. Сертифицированный ароматерапевт, автор метода индивидуального подбора эфирных масел "Арома-Матрица" Виктрия Гор рассказала Тульской службе новостей о том, какие натуральные эфирные масла помогут защититься от болезни, и как правильно ими пользоваться.