Приехавший на Украину наемник из США сбежал спустя месяц в зоне проведения СВО

Американец Джейкоб Хендерсон думал, что отправляется на «восточноевропейские каникулы», когда решил воевать за Украину, однако не продержался больше месяца на линии боевого столкновения и сбежал на родину, следует из опубликованных им постов в соцсетях.
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