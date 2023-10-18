Илон Маск предрек войну в Европе: самые безумные предсказания миллиардера Елена ГалицкаяИлон Маск, известный своими успехами в бизнесе и неординарными прогнозами, вновь вызывает ажиотаж собственными предсказаниями.
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