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Зеленский признал невозможность вернуть потерянные территории

Зеленский признал невозможность вернуть потерянные территории

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает сил для «возвращения» потерянных территорий военным путем, в том числе Крым, поэтому необходимы «дипломатические решения».

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