Зеленский признал невозможность вернуть потерянные территории

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает сил для «возвращения» потерянных территорий военным путем, в том числе Крым, поэтому необходимы «дипломатические решения».
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