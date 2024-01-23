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Альтернатива игровым ноутбукам на Core i9-14900HX. Представлен MSI Thunder Shadow 17 с AMD Ryzen 9 7940HX и GeForce RTX 4070 Laptop

Альтернатива игровым ноутбукам на Core i9-14900HX. Представлен MSI Thunder Shadow 17 с AMD Ryzen 9 7940HX и GeForce RTX 4070 Laptop

MSI вывела на домашний рынок ноутбук Thunder Shadow 17, ориентированный на геймеров. В отличие от большинства моделей, представленных с начала января, эта модель получила новый 16-ядерный и 32-поточный процессор Ryzen 9 7940HX с частотой до 5,2 ГГц вместо Core i9-14900H.

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