Подозреваемый в убийстве генерала Москалика сознался в преступлении

Подозреваемый в убийстве генерала Ярослава Москалика дал признательные показания.В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика дал признательные показания.
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