Левандовски «Барсе» не помог. «Бавария» забила два мяча за четыре минуты

«Бавария» в домашней встрече нанесла поражение «Барселоне» со счётом 2:0. В начале второго тайма хозяева отправили два мяча в ворота каталонцев.
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