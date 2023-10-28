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Илон Маск предсказал ещё одну войну. В Европе

Илон Маск предсказал ещё одну войну. В Европе

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск предсказал Европе гражданскую войну.Своё мнение о ещё одной грядущей войне, на этот раз в сердце Европы, американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск высказал в соцсети Х (бывший Twitter).

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