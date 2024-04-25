В Приморском крае полицейские проводят профилактическое мероприятие «Твой выбор»

В рамках социального проекта «Полиция на страже детства» для подростков и молодых людей, в том числе состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Спасский» организовали профилактическое мероприятие «Твой выбор».