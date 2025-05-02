ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь, над морем уже сбиты более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
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