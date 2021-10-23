В Дивноморском завершился третий слет юнармейцев «Донской рубеж»

Юнармейцы посетили мастер-классы и тематические лекции, занятия по начальной военной подготовке, пожарной безопасности, обучились основным приемам и способам оказания первой медицинской помощи, поиска, спасения и транспортировки пострадавших.
Юнармейцы посетили мастер-классы и тематические лекции, занятия по начальной военной подготовке, пожарной безопасности, обучились основным приемам и способам оказания первой медицинской помощи, поиска, спасения и транспортировки пострадавших.
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