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Силуанов призвал G20 бороться с «геополитической фрагментацией»

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече G20 в США призвал группу вернуться к роли механизма финансовой координации и назвал геополитическую фрагментацию одним из двух главных вызовов мировой экономики.

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