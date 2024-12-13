Чемпионат Франции. «Тулуза» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в выходные

В субботу «Марсель» примет «Лилль», «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Реймсом». В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева проведет домашний матч со «Страсбуром», «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится на своем поле с «Лионом».
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