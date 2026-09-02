Собянин сообщил об уничтожении уже 12 летевших на Москву беспилотников

Надёжность российской противовоздушной обороны в очередной раз доказана: дежурные расчёты ВС России благодаря ювелирной работе своевременно засекли и сбили очередную группу дронов ВСУ, предпринявших попытку прорыва к столице.
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