Раскрыта новая опасность космического мусора для астрономии

arXiv: космический мусор исказит данные чувствительных наземных телескопов Астрофизик Ави Леб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета раскрыл новую опасность космического мусора для наземных астрономических наблюдений, которые будут проводиться в обсерватории Веры Рубин (VRO).
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