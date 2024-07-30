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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч 2Drots против «Строгино» откроет новый сезон Пути Регионов. Расписание первого раунда Кубка России

Первый раунд Пути регионов Кубка России 30 июля, вторник 2Drots (Москва) – «Строгино» (Москва) – 16:00 31 июля, среда «БроукБойз» (Москва) – «Квант» (Калужская область) – 18:00 1 августа, четверг «Амкал» (Москва) – «Коломна» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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