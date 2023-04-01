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МВД Украины: Киев сформировал восемь бригад для наступления на Крым и Донбасс

МВД Украины: Киев сформировал восемь бригад для наступления на Крым и Донбасс

Global Look Press | Kay Nietfeld/dpa Восемь бригад «Гвардии наступления» готовы к выполнению своих задач в рамках контрнаступления в зоне боевых действий.

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