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Кафанов был бы рад, если бы больше вратарей в РПЛ играли высоко: «В поле появляется лишний игрок»

Виталий Кафанов высказался о том, что некоторые голкиперы в Мир РПЛ играют высоко. – В «Химках» Гогниев известен требованиями к голкиперам, чтобы они чаще выходили далеко от ворот, начинали атаки, страховали защитников при высокой линии обороны.

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