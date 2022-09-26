Кафанов был бы рад, если бы больше вратарей в РПЛ играли высоко: «В поле появляется лишний игрок»

Виталий Кафанов высказался о том, что некоторые голкиперы в Мир РПЛ играют высоко. – В «Химках» Гогниев известен требованиями к голкиперам, чтобы они чаще выходили далеко от ворот, начинали атаки, страховали защитников при высокой линии обороны.