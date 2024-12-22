«Взял правый руль и не жалею»: названы самые популярные «праворульки» в России

Эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» на основе данных о числе запросов на проверку истории машин с правым рулем в период с января по ноябрь 2024 года (включительно) составили рейтинг самых популярных «праворулек» в России.
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