Возле доме на Красноармейской починили фонарь

Во дворе по адресу: Красноармейская улица, дом №9 починили фонарь, сообщил ГУП «Моссвет». — По указанному адресу освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы, — написал директор специальной организации Дмитрий Фаустов.