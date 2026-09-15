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Why Kahlúa have recruited raving grandparents

Kahlúa Coffee Cream is trying to drag cream liqueur out of the bedtime slot with Not A Nightcap, a new brand campaign from Wieden+Kennedy London that casts viral grandparents and turns a care home lounge into a rave.

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