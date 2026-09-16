«Барселона» забила 4+ гола в 4 матчах подряд. 1.64 – продление тренда с «Расингом»

«Барселона» примет «Расинг» в 6-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб забил минимум 4 мяча в 4 последних матчах – 4:2 с «Леванте», 5:1 с «Фейеноордом», 5:0 с «Валенсией» и 5:2 с «Райо Вальекано».
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