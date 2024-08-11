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Корейские копатели под Яром?

Корейские копатели под Яром?

Корейские копатели под Яром?  31 июля 10K прочитали "Это их работа!" После подземного прорыва (уже четвертого по счету) под Яром, соседи заголосили, что это "жу-жу" неспроста.

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