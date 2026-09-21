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Царьград

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Латвия храбрится против России. Зря не слушают Лаврова

Латвия храбрится против России. Зря не слушают Лаврова

Разные враги нападали на Русь‑матушку - и немцы, и французы, и турки. Теперь готовит почву для вторжение государство с населением в 1,8 млн человек.

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