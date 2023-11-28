Отчет «Аэрофлота» по МСФО за 9 месяцев – основные события 29 ноября

В среду, 29 ноября, «Аэрофлот» раскроет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. По РСБУ за этот же период авиакомпания понесла чистый убыток в размере 94,6 млрд рублей по сравнению с 58,3 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.