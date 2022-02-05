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Экс-хавбек «Динамо» Терехов будет играть за «Нефтехимик» в Олимп-ФНЛ

Бывший полузащитник «Динамо» Антон Терехов продолжит карьеру в «Нефтехимике». 24-летний футболист заключил с клубом из Нижнекамска контракт на полгода, сообщает «Матч ТВ».

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