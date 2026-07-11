МИД РФ заявил о намерении добиться запрета на оружие в космосе: главное за сутки

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. МИД РФ допустил, что инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) станет базой для договора ООН, помощник президента РФ Николай Патрушев предупредил о попытках Запада перекрыть морские пути и назвал Европу главным препятствием для мира на Украине, а ЕС намерен включить Великобританию в программу военной помощи Киеву.