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Танкиисты ЦВО повышают мастерство уничтожения иностранной техники на полигоне в зоне СВО

Танкиисты ЦВО повышают мастерство уничтожения иностранной техники на полигоне в зоне СВО

На занятиях экипажи танков Т-80 и Т-90М изучают уязвимые места вражеской техники, отрабатывают различные учебные задачи, такие как танковая карусель и ведения огня из-за укрытия, а также действия в наступлении и обороне.

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