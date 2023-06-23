Танкиисты ЦВО повышают мастерство уничтожения иностранной техники на полигоне в зоне СВО

На занятиях экипажи танков Т-80 и Т-90М изучают уязвимые места вражеской техники, отрабатывают различные учебные задачи, такие как танковая карусель и ведения огня из-за укрытия, а также действия в наступлении и обороне.
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