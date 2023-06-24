Церемонии выпускных перенесли в Москве на неделю

Выпускной перенесли из-за действия режима КТО в столице.фото: mos.ru--> Проведение выпускных вечеров в школах и общего праздника в Парке имени Горького переносится, поскольку в столице действует режим КТО, сообщает 24 июня пресс-служба мэрии Москвы.