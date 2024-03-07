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Завтра будет еще хуже. Продавцы тюльпанов «захватили» Владивосток

Завтра будет еще хуже. Продавцы тюльпанов «захватили» Владивосток

Продавать цветы к международному женскому дню вышел чуть ли не весь Владивосток. Каждая препарированная машина увешана шариками и плюшевыми игрушками, на тротуарах расставлены ведра и прилавки с весенними цветами - тюльпанами.

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