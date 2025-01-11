Гигантский кроссовер Volkswagen Talagon раскрыли до премьеры

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики обновлённой модели. Речь идёт о самом большом кроссовере компании Volkswagen: колёсная база такая же, как у Teramont (2980 мм), однако за счёт оригинального обвеса габаритная длина составляет 5168 мм! После апгрейда Talagon лишится 2,5-литрового двигателя VR6: вместо него ожидается «турбочетвёрка» 2.