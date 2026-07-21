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Арина Соболенко: «Мне тяжело принимать новых людей в команду. Два года ушло на то, чтобы начать доверять Джейсону»

Арина Соболенко рассказала, почему большую часть ее команды составляют белорусы. – Ты представляешь Беларусь на мировой арене и для многих ассоциируешься с силой характера, упорством и энергией.

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