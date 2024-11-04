Путин примет верительные грамоты у послов, в том числе из недружественных стран

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 ноября, примет верительные грамоты от 28 новых послов, среди которых представители нескольких недружественных стран, а также дипломаты из Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств.
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