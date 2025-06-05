Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Кредит! Один не отдали взяли другой у Европы! Может ЕС весь мир одаривать будит?Захарова раскрити...
  • Eduard
    А в ответ Трамп Мерцу парик подарил!Мерц подарил Трам...
  • Eduard
    Трамп:"Вот счастье-то"!Мерц подарил Трам...

Защищали поселок: сибиряки рассказали, как били вражеские дроны из фур

Защищали поселок: сибиряки рассказали, как били вражеские дроны из фур

Сибиряки Илья Козин и Александр Богданов рассказали aif.ru, как местные жители объединились в противостоянии дронам ВСУ, которые 1 июня, вылетая из фуры, пытались атаковать военную часть в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ак
александр крот
Как бы еще мужиков не посадили
Ответить
10 час.
наверх