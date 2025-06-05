Защищали поселок: сибиряки рассказали, как били вражеские дроны из фур

Сибиряки Илья Козин и Александр Богданов рассказали aif.ru, как местные жители объединились в противостоянии дронам ВСУ, которые 1 июня, вылетая из фуры, пытались атаковать военную часть в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.