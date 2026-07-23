Депутат Аксёненко поддержал ограничение соцвыплат для мигрантов

Парламентарий подчеркнул, что русские граждане не обязаны содержать иностранцев за свой счёт.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко поддержал законопроект, который ужесточает правила доступа мигрантов к социальным выплатам в России.
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