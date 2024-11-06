Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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Какой ещё Шевченко, вам померещилось...

 Недавно, а именно перед  Днём  народного единства, произошло   вполне  себе  прецедентное  событие  -  у  браЦконародников  случилось  очередное  обострение, и  они  записали  ролик,  в коем рассказывали, шо  дюже  добрэ,  шо  в  Москве  есть  такие  объекты,   как  Киевский  вокзал,  гостиница  "Украина", памятник  Шевченко, и  так далее:https://t.

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