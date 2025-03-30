Карпин стал гостем телеигры «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пришел на телеигру «Что?Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пришел на телеигру «Что? Где? Когда?».
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