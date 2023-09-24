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Настенное изображение Энтони Эдвардса появилось в его родном городе. Защитник участвовал в церемонии открытия

Настенное изображение Энтони Эдвардса появилось в его родном городе. Защитник участвовал в церемонии открытия

Настенное изображение атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса появилось в Атланте, штат Джорджия.

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