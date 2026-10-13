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Царьград

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Голодный пёс сжёг дом многодетной семьи: есть погибшие

Голодный пёс сжёг дом многодетной семьи: есть погибшие

Слепой голодный пёс случайно устроил трагедию в Северной Калифорнии. Неравнодушные люди собирают деньги для помощи семьи.

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