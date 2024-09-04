«Пространство для обмена идеями и вдохновением»: Виктория Моторенко - о работе «ПРОСТО»

5 сентября Молодежные пространства отмечает свое пятилетие Тысячи полезных мероприятий для городской молодежи, помощь и поддержка молодых грантополучателей в реализации их амбициозных проектов, более 750 тысяч молодых людей, посетивших пространство со дня его основания – это далеко не все достижения «ПРОСТО» за пять лет работы.