Кавказский хаш. Как приготовить лучшее похмельное блюдо

На Кавказе этот суп едят на завтрак. И это не случайно. Ведь хаш — лучшее блюдо, если вас мучает похмелье, а еще это отличный сытный завтрак, после которого энергия не закончится целый день, а голод появится только ближе к вечеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии