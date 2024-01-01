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Кавказский хаш. Как приготовить лучшее похмельное блюдо

Кавказский хаш. Как приготовить лучшее похмельное блюдо

На Кавказе этот суп едят на завтрак. И это не случайно. Ведь хаш — лучшее блюдо, если вас мучает похмелье, а еще это отличный сытный завтрак, после которого энергия не закончится целый день, а голод появится только ближе к вечеру.

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