Цель – мир до мая. Спецпред Трампа вылетел в Россию для переговоров с Путиным Ирина Валькова11 апреля 2025 года в мировой политике появилась новая важная веха: спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.