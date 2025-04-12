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Цель – мир до мая. Спецпред Трампа вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Цель – мир до мая. Спецпред Трампа вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Цель – мир до мая. Спецпред Трампа вылетел в Россию для переговоров с Путиным Ирина Валькова11 апреля 2025 года в мировой политике появилась новая важная веха: спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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