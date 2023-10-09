Волонтеры нашли тела 260 убитых боевиками ХАМАС участников фестиваля в Израиле

Мероприятие проходило 6-7 октября в кибуце (коммуне) Реим, расположеннои неподалеку от границы с сектором ГазаНа юге Израиля волонтеры обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим после нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на участников музыкального фестиваля.
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